سجل سعر الذهب، يوم الاثنين، استقرارا, حيث بلغ سعر غرام الـ21 قيراط 18700 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات في دمشق سعر غرام الـ21 بـ18700 ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ16029 ليرة.

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وارتفع سعر غرام الذهب خلال اليومين الماضيين بمقدار 200 ليرة عن آخر سعر له يوم الخميس الماضي, حيث بلغ سعر غرام الـ21 قيراط 18500 ليرة

ويشهد سعر الذهب محلياً في الفترة الأخيرة نوعاً من الاستقرار، وسط تقلبات طفيفة، وخاصة بعد ربط سعره بسعر صرف الدولار الرسمي، بعد أن كانت الجمعية تعتمد سعرا وسطياً بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

وجرت العادة أن يسعر الذهب في سوريا يومياً بالنظر إلى السعر العالمي للأونصة في البورصات العالمية، محسوباً بسعر الدولار بالسوق السوداء مقابل الليرة في اليوم نفسه، ليصار إلى تعميم السعر على جميع الصياغ الذين يبيعونه بسعر موحد لجميع فئاته وعياراته، ثم يضيف البائع على السعر هامش ربح يقدر بنحو 10% من سعر القطعة حسب تعقيد تشكيلها.