أعلن رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، يوم الاثنين، أن المشاورات حول إقامة منطقة تخفيف تصعيد أخرى في محافظة إدلب مستمرة.









. وقال رودسكوي للصحفيين اليوم الاثنين انه "خلال الجولة الخامسة من المفاوضات بصيغة اللقاءات الدولية حول سوريا في أستانا، تم الاتفاق على حدود مناطق تخفيف التصعيد شمال مدينة حمص، وفي الغوطة الشرقية، وتستمر المشاورات حول منطقة أخرى في محافظة إدلب، وعقب انتهائها، ستستمر المشاورات بصيغة استانا".



وتاتي هذه التصريحات بعد توصل قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا والمعارضة السورية, السبت الماضي, لاتفاق على آلية تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق, وذلك بوساطة مصرية.



كما تاتي هذه التطورات بعد التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز الجاري.



يشار الى ان الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) وقعت خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, على مذكرة إقامة 4 "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخلت حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.







سيريانيوز