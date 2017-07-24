طرطوس ستشهد أول استعراض عسكري بحري روسي نهاية تموز الجاري الاخبار المحلية شارك

أعلن قائد القوات البحرية الروسية فلاديمير كورولوف، يوم الاثنين، عن إقامة استعراض بحري عسكري قرب ميناء طرطوس بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي.

ونقلت وسائل إعلام عن كورولوف قوله إن الاستعراض البحري العسكري في البحر الأبيض المتوسط سيجري للمرة الأولى في 30 تموز بقرار من وزير الدفاع سيرغي شويغو. وتابع القائد الروسي أن الفرقاطة "الأميرال أسين" ستقود مجموعة السفن الروسية أثناء الاستعراض. ولفت قائد القوات البحرية الروسية أن "الأسطول الروسي في كل الأوقات لعب دورا كبيرا في تعزيز السلام والاستقرار في البحر المتوسط". يشار إلى أن الاستعراض البحري العسكري الرئيسي سيجري في 30 تموز في سان بطرسبورغ وكرونشتادت بمشاركة أكثر من 40 سفينة وكذلك طائرات تابعة للطيران البحري. وتتواجد في طرطوس القاعدة البحرية الروسية التي هي عبارة عن منشأة عسكرية تابعة للبحرية الروسية، وتم انشاؤها للمرة الأولى بموجب اتفاقية مع الاتحاد السوفييتي عام 1971، ليتم خلال عام 2008 توقيع اتفاقية لبناء قاعدة عسكرية بحرية روسية دائمة مجدداً في طرطوس، لتكون مركزاً جديداً لروسيا في البحر المتوسط. سيريانيوز

2017-07-24 14:31:26 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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