لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، يوم الاثنين، إثر غارات نفذتها طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، على منطقة تقاطع الفنش في الميادين شرق دير الزور.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن قتلى وجرحى سقطوا، جراء غارات شنتها طائرات التحالف الدولي في مدينة الميادين شرق دير الزور.

وبينت الوكالة ان طيران التحالف قصف صباح اليوم منطقة تقاطع الفنش في مدينة الميادين شرق مدينة دير الزور بنحو 45 كم في وقت يشهد ذروة في حركة الأهالي المتوجهين إلى أعمالهم وأراضيهم الزراعية ومحالهم التجارية.

وكان ضحايا سقطوا قبل أيام، جراء غارات طائرات التحالف الدولي على قرية الكشكية الواقعة على الضفة اليسرى لنهر الفرات التابعة لناحية هجين في منطقة البوكمال بريف دير الزور.

وكان أكثر من 90 شخصاً بينهم أطفال ونساء قضوا في قرى بريف دير الزور، اثر غارات التحالف الدولي لثلاثة أيام متتالية في حزيران الماضي.

وقتل 484 مدنيا على الأقل في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة في عام 2014, بحسب الجيش الأمريكي.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

سيريانيوز