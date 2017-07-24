سيطر مقاتلو "حزب الله" اللبناني يوم الاثنين من بسط سيطرتهم على وادي الخيل، أبرز معاقل "جبهة النصرة" شرق جرود عرسال قرب الحدود مع سوريا.



وأكد مراسل قناة روسيا اليوم أن عناصر الحزب دخلوا الوادي بعد اشتباكات عنيفة مع المتطرفين.

من جانبها، ذكرت خلية الإعلام الحربي المركزي أن مقاتلي حزب الله شنوا هجوما واسعا من عدة جهات باتجاه وادي الخيل وحصن الخربة، مؤكدة سيطرتهم على كامل وادي المعيصرة ومرتفع قلعة الحصن المشرف على مثلث معبر الزمراني.

وأعلن الإعلام الحربي أن مقاتلي حزب الله كسروا خطوط دفاع "جبهة النصرة" في المنطقة وأحكموا سيطرتهم بشكل كامل على وادي الخيل، فضلا عن وديان معروف وكحيل وزعرور والدم والدقايق.

وحقق الجيش النظامي و "حزب الله" اللبناني الاحد تقدما في منطقة القلمون الغربي, حيث تمكنا من استعادة كامل منطقة جرود فليطة.

كما سيطر الجيش السوري ومقاتلو "حزب الله" على تلة البركان في جرود فليطة بالقلمون الغربي.

كما تحدثت مصادر موالية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان النظامي بالتعاون مع مقاتلي "حزب الله" سيطر على جرود فليطة بالقلمون الغربي بشكل كامل واسقط وادي الزمراني نارياً.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عملية عسكرية يشنها الجيشين السوري واللبناني و "حزب الله" تستهدف مسلحي "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) في منطقة جرود عرسال وجبال القلمون الغربي قرب الحدود اللبنانية, حيث تم تحقيق من خلالها تقدما والسيطرة على عدة تلال ومرتفعات .

سيريانيوز