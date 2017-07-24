أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية جوزيف دانفورد ، أن أي حل سياسي أو عسكري في سوريا، سيأخذ بعين الاعتبار مصالح تركيا الأمنية على المدى البعيد, في اشارة الى "قوات سورية الديمقراطية".

وقال دانفورد الاحد على هامش مشاركته في منتدى "أسبن" الأمني المنعقد في ولاية كولورادو الأمريكية، إن قوات سوريا الديمقراطية تقاتل تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا، وسيطرت على جزء واسع من الأراضي، معترفا في نفس الوقت أن تلك القوات "مصدر احتكاك" مع تركيا.

وأشار القائد الأمريكي أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتخفيف المخاوف التركية إزاء الدعم الأمريكي لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وكانت واشنطن قررت تزويد المقاتلين الاكراد بالاسلحة لدعم عملياتهم ضد تنظيم "داعش", وبدأت مؤخرا بإرسال معدات وأسلحة إلى العناصر الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ."

ورحبت أنقرة، مؤخرا ، بتعهد أمريكا باستعادة أسلحة قدمتها لـ"وحدات حماية الشعب الكردية" في سوريا، عقب هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأثار هذا الموضوع خلافات بين واشنطن وتركيا هذا الأمر, حيث تعتبر الأخيرة المقاتلين الأكراد المتواجدين في سوريا "منظمات ارهابية", وأبدت مرارا تخوفها من تقدمهم في المعارك الدائرة بشمال وشمال شرق سوريا وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها, حيث بدأت مؤخرا بشن غارات على معاقلهم داخل سوريا, كما شددت من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا .

سيريانيوز