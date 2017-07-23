القت الجهات المختصة اللبنانية, يوم السبت, القبض على 55 سورياَ لدخولهم الاراضي اللبنانية خلسة.

وافاد بلاغ صادر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، اوقفت 55 شخصا سوريا، في محلة ضهر البيدر وبلدة غزة، لمحاولتهم الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة".

كما تم توقيف المدعوين: ج.ع. (مواليد عام 1962، سوري) وخ. ق. (مواليد عام 1988، لبناني) لاقدامهما على تهريبهم الى لبنان، وتم ضبط " فان " و " بيك آب" يستخدمان في التهريب, بحسب البلاغ.

وكانت الجهات المختصة اللبنانية القت القبض في الايام الماضية على عشرات السوريين , بينهم اطفال, بجرم دخول البلاد خلسة ولوجود شبهات أمنية حولهم.

يذكر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كدخولهم البلاد بطريقة غير قانونية والقتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.