أبدى سفير قطر في موسكو فهد محمد العطية، يوم الأحد، استعداد بلاده للمشاركة في تسوية الأزمة السورية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن العطية قوله "بإمكاننا المشاركة في أي صيغة مباحثات من شأنها المساعدة في نزع فتيل النزاع في سوريا وإنهائه".

وأعرب السفير القطري عن تأييد الدوحة لعمليتي أستانا وجنيف، وأضاف "نواصل دعم الجهود الروسية الرامية لحل الأزمة السورية والمتمثلة بمحاولاتها الدؤوبة لجمع أطراف النزاع ودفعها للحوار".

كما أشار العطية إلى أن بلاده ترى الدور الريادي الذي تضطلع به روسيا في تسوية الأزمة السورية، وبفضله يمكن انتظار نتائج إيجابية.

وكان وزير خارجية كازاخستان خير عبد الرحمانوف سبق وأن بحث في نيسان الماضي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني فرص توسيع دائرة المشاركين في محادثات أستانا بشأن سوريا، بما في ذلك انضمام الدوحة.

يشار إلى أن استانا استضافت 5 جولات من المحادثات بشأن الأزمة السورية، ومن المقرر أن تستضيف جولة سادسة في آب القادم، كما عقدت 7 جولات من مفاوضات السلام غير المباشرة في جنيف، وناقشت 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.