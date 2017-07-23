أطلقت "أمازون" خدمة تواصل اجتماعي باسم "سبارك" على هواتف "آيفون"، تتيح للمستخدمين عرض وشراء منتجات على منصاتها.

وبحسب سكاي نيوز، فإن "سبارك"، متاح فقط لأعضاء "أمازون برايم" في الوقت الحالي، ويتيح مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مثل باقي وسائل التواصل الإجتماعي، لعرض المنتجات.

ويمكن لمستخدمي هذه المنصة الإجتماعية، تحديد منتجات في تدويناتهم ويعرضونها للبيع على أمازون ويستطيع أي مستخدم تصفح التطبيق والبحث عن منتجات يريدها لشررئها.

ويستطيع مستخدمو "سبارك" التفاعل مع التدوينات بالنقر على زر يشابه "الإعجاب" أو "لايك" في "فيسبوك".