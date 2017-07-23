حصلت "آبل" على براءة اختراع لمساعد منزلي يعمل كقاعدة ذكية لأجهزة "آبل".

وبحسب المستندات التي نشرها مكتب تسجيل براءات الاختراع الأمريكي، فإن الجهاز عبارة عن قاعدة مزوّدة بمايكروفونات ومكبرات للصوت، وشاشة، وله مكان مخصص للشحن اللاسلكي.

وعند وضع الهاتف على القاعدة، يبدأ بالشحن اللاسلكي ويصبح مستعداً للاستماع للأوامر الصوتية من قبل المستخدم، لتكون هواتف "آيفون" عبارة عن المعالج الرئيسي للقاعدة.

ومن المنتظر أن تعلن "آبل" نهاية العام الجاري عن جهاز "هوم بود" للترفيه المنزلي المزود بمايكروفونات لسماع أوامر المستخدم الصوتية وتنفيذها باستخدام مساعد "سيري".