تراجعت "سامسونغ" إطلاق مساعد منزلي جديد يعمل بواسطة "بيكسبي" بحسب تقارير جديدة.

ووفقاً لـ The Investor، فإن "سامسونغ" لا تنوي استخدام "بيكسبي" حالياً نتيجة قوة المنافسين من جهة، وعدم جاهزية "بيكسبي" من جهة أُخرى.



وتركز "سامسونغ" حالياً بحسب التقرير، لرفع مستوى "بيكسبي" ليكون قادرًا على العمل بأفضل صورة داخل هواتف الشركة، بينما ترى الشركة أنها لن تحقق أرباح من إطلاق مساعد منزلي يعمل بواسطة "بيكسبي" باللغة الكورية.



وكانت صحيفة The Wall Street Journal قالت مؤخراً إن "سامسونغ" بدأت بتطوير مساعد منزلي لمنافسة "أمازون" و"غوغل" خاصة بعد دعم الأوامر الصوتية باللغة الإنكليزية.

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