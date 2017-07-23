أطلقت "غوغل" تحديثاً جديداً على خاصية البحث، يضيف زر "متابعة" لمواضيع بحث معينة تهم المستخدمين.

وبحسب موقع " ذا نكست ويب" فإن التحديث الذي طال تطبيق "غوغل" على الهواتف يتيح للمستخدمين معرفة الأمور التي تهمهم من خلال بحثهم ومتابعتها، وتتيح لهم الوصول للأخبار التي تهم المتابعين شخصياً بعد تحديدها من خلال زر "متابعة".

وأتاح التحديث للمستخديمن القدرة على إلغاء متابعة أخبار مجالات معينة وفقاً لرغبتهم، حيث أكدت "غوغل" في بيان، أنها قامت بتحسين خدمتها عبر برمجيات متطورة يمكنها معرفة ما يهم المستخدم لتقدم له كل الأخبار المتعلقة باهتماماته، وفقا لما أورده موقع "

ومن المقرر أن يتوفر التحديث في أميركا بداية على هواتف "آندرويد" و"آيفون" على أن يتوافر لجميع المستخدمين حول العالم خلال أسبوعين.