اعلنت "ال جي" عن هاتف جديد باسم Q8 على أن يطرح في أوروبا قريباً بعد أن طرحته في اليابان باسم V34.

وبحسب "عالم التقنية"، فإن الجهاز الجديد يأتي بشاشة 5.2 بوصة، وبطارية ثابتة 3000 ميلي آمبير، مع مقاومته للماء بعمق 3 أمتار لـ 30 دقيقة، ومقاوم للغبار وفق معيار IP67، بينما يعمل بمعالج سناب دراغون 820 من "كوالكوم".

ويتمتع الهاتف بذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وأُخرى للتخزين بمساحة 32 غيغابايت قابلة للتوسعة باستخدام بطاقات MicroSD، بالإضافة لكاميرا خلفية بدقّة 13 ميغابيكسل، وأمامية بدقّة 8 ميغابيكسل، وهو مزود بنظام صوتي وفق معيار DAC 32-بت، ويعمل بنظام "أندرويد 7.1.1".