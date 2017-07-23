قال المسؤول الثاني في التحالف الدولي الجنرال روبرت جونز، يوم الأحد، أن مهمة التحالف لن تنتهي في سوريا بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من مدينة الرقة.

ونقلت وسائل اعلام عن الجنرال جونز قوله خلال زيارته مدينة عين عيسى في محافظة الرقة اليوم، ان "داعش لن يهزم مع تحرير الرقة".. "بوصفنا تحالفا دوليا، نعلم بأن عملا أكبر ينتظرنا هنا في سوريا".

وأضاف الجنرال ان "قوات سوريا الديمقراطية" (التي تسيطر على عين عيسى) أثبتت أنها شريك جدير بالثقة في التصدي لداعش وسنواصل التعاون معها لإلحاق هزيمة نهائية" بالتنظيم.

وحول صعوبات الهجوم على معقل التنظيم في سوريا، قال جونز ان "معركة الرقة لم تكن أكثر صعوبة من المتوقع".. "لا نتوقع حاليا طلب تعزيزات".

وكانت قوات "سوريا الديمقراطية" وبدأت في 6 حزيران الماضي هجومها على مدينة الرقة, بدعم من قوات التحالف, في إطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش", وحققت تقدما حيث استعادت أحياء فيها.

يشار إلى ان واشنطن تقود تحالفاً دولياً منذ 2014، يضم أكثر من 60 دولة، يوجه ضربات جوية ضد مواقع "داعش" في سوريا والعراق، كما يقدم الدعم العسكري لتحالف عربي تشكل "قوات سوريا الديمقراطية" أساساً فيه، يشن حملة "غضب الفرات" لاسترجاع الرقة من "داعش".

سيريانيوز