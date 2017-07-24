توتنهام يقسو على باريس سان جيرمان برباعية بكأس الابطال الدولية اخبار الرياضة شارك

قسا توتنهام وصيف بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم على نظيره باريس سان جرمان وصيف بطل الدوري الفرنسي عندما تغلب عليه 4-2 في اورلاندو بولاية فلوريدا الاميركية ضمن كأس الأبطال الدولية الودية.

وسجل الدنماركي كريستيان اريكسن (11) وإريك داير (18) والبلجيكي توبي ألدرفيريلد (82) وهاري كاين (88 من ركلة جزاء) اهداف توتنهام، والاوروغوياني إدينسون كافاني (6) والارجنتيني خافيير باستوري (36) هدفي باريس سان جرمان.



وعانى باريس سان جرمان الذي يرغب في تعزيز خطه الهجومي من خلال التعاقد مع الدولي البرازيلي مهاجم برشلونة الإسباني نيمار دا سيلفا مقابل صفقة تاريخية قيمتها 222 مليون يورو والدولي التشيلي مهاجم آرسنال الانجليزي اليكسيس سانشيز، من مشاكل في خط دفاعه.



فعلى الرغم من ضمه المدافع الدولي البرازيلي داني الفيش فان النادي الباريسي أبان عن بعض المشاكل في خط دفاعه خصوصاً وأنه اكمل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد حارس مرماه الدولي الالماني كيفن تراب مطلع الشوط الثاني.



وبدأ باريس سان جرمان المباراة الثانية بين 3 مباريات في جولته الأميركية (فاز على روما الإيطالي 5-3 بركلات الترجيح الأربعاء الماضي بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي) بشكل جيد وافتتح التسجيل في الدقيقة السادسة عبر كافاني اثر تمريرة من ادريان رابيو. ورد توتنهام بعد 5 دقائق بتسديدة قوية لاريكسن بيمناه من 25 متراً ارتطمت بالعارضة وعانقت شباك تراب (11).



وارتكب تراب خطأ فادحاً في تشتيت كرة اعادها اليه رابيو فسددها في داير وعانقت شباكه (18). وانقذ تراب مرماه من هدف محقق بتصديه لانفراد داير (35)، قبل ان يدرك باستوري التعادل بمجهود فردي رائع داخل المنطقة انهاه بتسديدة قوية رائعة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس (36). ورد القائم الايسر كرة رأسية لداير (39).



واستمرت الأمسية الكارثية لتراب حيث طرد بعد 20 ثانية من انطلاق الشوط الثاني للمسه الكرة بيده خارج المنطقة، فاضطر مدربه الإسباني اوناي ايمري إلى اخراج المهاجم البرتغالي غونزالو غيديش للدفع بحارس المرمى الفونس اريولا.



وعانى باريس سان جرمان الذي خاض مباراته الثانية على التوالي في غياب نجم خط وسطه الدولي الإيطالي ماركو فيراتي المطلوب في برشلونة، واستقبلت شباكه هدفاً ثالثاً عبر الدرفيريلد من تسديدة قوية من خارج المنطقة (82) قبل ان يسجل كاين الرابع من ركلة جزاء احتسبها الحكم للمس بليز ماتويدي للكرة بيده، فانبرى لها هداف الفريق اللندني بقوة (88).



ويلتقي باريس سان جرمان مع يوفنتوس الأربعاء المقبل، قبل لقاء موناكو في كأس الأبطال الفرنسية في 29 تموز الحالي في مدينة طنجة المغربية. سيريانيوز 2017-07-24 00:29:59 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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