تأهل منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم إلى نهائيات بطولة آسيا تحت 23 عاما 2018 في الصين بعد تعادله مع منتخب قطر بهدف لمثله في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات التي أقيمت الأحد.

وجاء تأهل منتخبنا بحلوله ضمن افضل ستة منتخبات أحرزت المركز الثاني ضمن المجموعات العشر المشاركة في التصفيات وهي تايلاند واليابان والأردن وفيتنام والسعودية إضافة إلى منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا وكوريا الديمقراطية والصين واستراليا وأوزبكستان والعراق وعمان وقطر وفلسطين التي تأهلت كمتصدرة لمجموعاتها.



وقدم منتخبنا أداء متوسطا في الشوط الأول من مباراته مع منتخب قطر وافتقد إلى الفاعلية الهجومية لتغيب عنه فرص التسجيل الحقيقية مكتفيا بالتسديد من بعيد وفي الدقيقة 38 تقدم منتخب قطر بهدف سجله سلطان البريك من ركلة حرة لتمر الدقائق وينتهي الشوط الأول بتقدم قطر بهدف دون رد.



واستعاد منتخبنا توازنه في الشوط الثاني فكثف هجماته وتمكن من إدراك التعادل من رأسية محمد رأفت مهتدي في الدقيقة 61 بعد تلقيه كرة عرضية متقنة مررها له مؤمن ناجي وتابع منتخبنا افضليته محافظا على دفاعاته متماسكة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



وكان منتخبنا افتتح التصفيات بالفوز على المنتخب الهندي بهدفين دون رد وتعادل في المباراة الثانية مع منتخب تركمانستان دون أهداف.