الجيش النظامي و "حزب الله" يسيطران على كامل جرود فليطة بالقلمون الاخبار المحلية شارك

حقق الجيش النظامي و "حزب الله" اللبناني تقدما في منطقة القلمون الغربي, حيث تمكنا من استعادة كامل منطقة جرود فليطة.

وأفاد الإعلام الحربي، التابع لحزب الله، أن الجيش السوري وحزب الله تمكنوا من تحرير كامل "جرود فليطة" من مسلحي "فتح الشام". تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

كما سيطر الجيش السوري ومقاتلو "حزب الله" على تلة البركان في جرود فليطة بالقلمون الغربي. كما تحدثت مصادر موالية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان النظامي بالتعاون مع مقاتلي "حزب الله" سيطر على جرود فليطة بالقلمون الغربي بشكل كامل واسقط وادي الزمراني نارياً. ويأتي ذلك بالتزامن مع عملية عسكرية يشنها الجيشين السوري واللبناني و "حزب الله" تستهدف مسلحي "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) في منطقة جرود عرسال وجبال القلمون الغربي قرب الحدود اللبنانية, حيث تم تحقيق من خلالها تقدما والسيطرة على عدة تلال ومرتفعات . سيريانيوز

2017-07-23 15:39:08 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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