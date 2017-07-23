واصل الجيش النظامي, يوم السبت, عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في ريف الرقة, حيث تمكن من استعادة بئر وحقل للغاز

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي استعاد بلدة الدخيلة وبئر السبخاوي وحقل غاز السبخاوي بريف الرقة الجنوبي وقضى على أعداد كبيرة من مسلحي "داعش ".

وكان النظامي استعاد في الايام الماضية السيطرة على قرية وسد الرميلان واكثر من 15 بئر نفط وحقل غاز شرق دبيسان ب 10 كم ومحطتي ضخ دبيسان الأولى والثانية”.

وتاتي عملية النظامي في الرقة, بالتوازي مع حملة عسكرية يشنها المقاتلون الاكراد على المدينة والتي بدأت في 6 حزيران , بدعم من قوات التحالف, في إطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش", حيث حققت تقدما فيها.

ويواصل الجيش النظامي, بمساندة الطيران الروسي, عملياته العسكرية ضد "داعش" في المناطق الخاصعة تحت سيطرته في الرقة ودير الزور وريف حمص الشرقي, محققا تقدما فيها, وتمكن من استرجاع العديد من المناطق والتلال وحقول النفط.