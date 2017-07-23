قاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا فريقه الاسباني برشلونة لتحقيق أول انتصار في حقبة المدرب الجديد إرنستو فالفيردي بالفوز على يوفنتوس (2-1) الأحد، ببطولة كأس الأبطال الدولية بالولايات المتحدة على ملعب "ميتلايف".

وخطف النجم البرازيلي، الأنظار من جميع المتواجدين في المباراة التي تأتي في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد، بعدما سجل هدفي فريقه في الدقيقتين (15، 26).



جاء الهدف الأول بعد لعبة ثنائية مع باكو ألكاسير، انتهت عند نيمار داخل منطقة جزاء بطل إيطاليا، ليُسدد كرة قوية في شباك جانلويجي بوفون.



وواصل النجم البرازيلي، سحره مسجلاً الهدف الثاني بمجهود فردي بعدما راوغ 4 من لاعبي "البيانكونيري" داخل المنطقة، قبل أن يُسكن الكرة داخل الشباك.



ويأتي تألق النجم البرازيلي وسط غموض كبير يُحيط بمستقبله مع الفريق الكتالوني، بعدما أكدت العديد من وسائل الإعلام، قرب انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.



فيما خرجت تأكيدات عديدة من جانب البلوجرانا، آخرها الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، بنفي هذا الأمر.



واستطاع يوفنتوس، أن يُقلِّص الفارق في الدقيقة (63) عبر المدافع البديل جورجيو كيليني، لكنه لم يكن كافيًا لتدارك الخسارة.



وستكون المباراة المقبلة لبرشلونة، أمام مانشستر يونايتد، بينما يواجه يوفنتوس باريس سان جيرمان.