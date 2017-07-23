أعلنت سرايا "أهل الشام" يوم الأحد عن وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات مع "حزب الله" تمهيداً للخروج إلى المناطق في الشمال السوري.

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث الرسمي باسم سرايا أهل الشام "عمر الشيخ" أن "المفاوضات الحالية تتم عبر وسطاء ومعنيين بهذا الأمر للخروج إلى المناطق المحررة في الشمال".



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ورفض الشيخ الإفصاح عن الجهة المعنية بالتفاوض مع "حزب الله"، مكتفياً بالتأكيد أن الخطوة الأولى من المفاوضات تجسدت في وقف إطلاق النار.

وكانت وسائل اعلام لبنانية أفادت امس بانسحاب جميع عناصر سرايا "أهل الشام" من جرود عرسال وتوجههم إلى المناطق القريبة من مخيمات وادي حميد والملاهي للتنسيق مع قيادة "حزب الله".

وأطلق الجيش النظامي و"حزب الله" اللبناني، يوم الجمعة عملية عسكرية تستهدف مسلحي "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) في منطقة جرود عرسال وجبال القلمون الغربي قرب الحدود اللبنانية, وحقق من خلالها تقدما وسيطر على عدة تلال ومرتفعات .

وينقسم المسلحون في جرود عرسال إلى مسلحي "داعش" الذين لا تضمهم أي تسوية، وهؤلاء يرصد الجيش اللبناني تحركاتهم ويقصف مواقعهم باستمرار , أما القسم الثاني فهم عناصر "جبهة النصرة" الذين يتركز وجودهم في المنطقة المقابلة لبلدة عرسال، وسط مساعي لإخراجهم من المنطقة إلى الشمال السوري, أما القسم الثالث، فهم عناصر تنظيم "سرايا أهل الشام" التابع "للجيش الحر" ويقدر عددهم بالمئات.