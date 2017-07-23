تأهلت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى نهائي الكأس الذهبية لكرة القدم 2017، بعد أن فازت بهدفين نظيفين، على كوستاريكا بالدور نصف النهائي.

وافتتح جوزي ألتيدور، التسجيل في الدقيقة 72، عندما وضع الكرة في شباك الحارس باتريك بيمبرتون، المتقدم لملاقاته بعد تمريرة جميلة من البديل ديمبسي.



وأضاف كلينت ديمبسي، نفسه الهدف الثاني، بعد 10 دقائق أخرى، بتسديدة رائعة من ركلة حرة، في الزاوية اليسرى لمرمى بيمبرتون.



وبهدفه الـ 57 مع المنتخب الأمريكي، تساوى ديمبسي، مع لاندون دونوفان، في صدارة قائمة هدافي الولايات المتحدة عبر العصور.



ورفع الفوز مسيرة المدرب بروس أرينا، إلى 13 مباراة بدون هزيمة، منذ توليه المسؤولية خلفا للألماني يورجن كلينسمان، في تشرين الثاني.



وستلتقي الولايات المتحدة، مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، بين المكسيك وجامايكا، في النهائي في سانتا كلارا بكاليفورنيا، يوم الأربعاء المقبل.



وفازت الولايات المتحدة، باللقب خمس مرات، منذ إقامة البطولة لأول مرة عام 1991.