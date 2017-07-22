مجلس الأمن يبحث احداث القدس الاثنين الاخبار السياسية شارك

يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين لبحث الاحداث التي تشهدها القدس المحتلة والتي اسفرت عن سقوط ضحايا بين الفلسطينيين.









ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم ان مجلس الأمن سيجتمع يوم الاثنين لبحث أشد موجات العنف دموية في سنوات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وقال مندوب السويد لدى مجلس الأمن على تويتر كارل سكو إن "السويد وفرنسا ومصر طلبت عقد الاجتماع "ليناقش بشكل عاجل كيف يمكن دعم النداءات التي تطالب بخفض التصعيد في القدس".



واندلعت مواجهات دامية واعمال عنف بين فلسطينيين وقوات الامن الاسرائيلي بسبب وضع البوابات الالكترونية حول المسجد الأقصى بالقدس, ما اسفر عن سقوط قتلى في صفوف المصلين.



وقال الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل دفعت بمزيد من القوات إلى الضفة الغربية المحتلة يوم السبت وداهمت منزل مهاجم فلسطيني قتل ثلاثة إسرائيليين طعنا بسكين يوم الجمعة.



سيريانيوز

2017-07-22 22:56:53 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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