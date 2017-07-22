ألقت الجهات المختصة اللبنانية القبض على عشرات السوريين بجرم دخول البلاد خلسة ولوجود شبهات أمنية حولهم.

وافاد بلاغ صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه تم "توقيف 48 شخصا من بينهم 18 طفلا جميعهم من الجنسية السورية وذلك في بلدة الصويري البقاعية، حاولوا الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة".

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من جهة اخرى, اوقفت الجهات المختصة " سوريين اثنين في النبطية بجرم دخول البلاد خلسة ولوجود شبهات أمنية حولهما وتمت احالتهما الى المديرية العامة للامن العام بعد مراجعة القضاء المختص", بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

و اعتقلت الجهات المختصة في لبنان, في الاونة الاخيرة, عشرات السوريين السوريين بينهم اطفال, بتهمة دخولهم البلاد خلسة.

يذكر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كدخولهم البلاد بطريقة غير قانونية والقتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.

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