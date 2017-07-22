ميلان الايطالي يسحق بايرن ميونخ برباعية بيضاء ببطولة الكأس الدولية للأبطال اخبار الرياضة شارك

سحق ميلان الإيطالي نظيره بايرن ميونيخ الألماني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

وسجل أهداف ميلان كل من فرانك كيسي (14) وباتريك كوتروني هدفين (25 و43)، وهاكان كالهانجولو (85).



وبرز الفريق اللومباردي بصورة مبهرة في الشوط الأول، حيث دكّ مرمى البافاريين بثلاثة أهداف تداول على تسجيلها كل من الإيفواري القادم من صفوف أتلانتا فرانك كيسييه (14) والمهاجم الواعد باتريك كوترونيه (19 عاماً) الذي تمّ تصعيده من فريق شباب الروسونيري وصاحب ثنائية في الدقيقتين (25 و43)، قبل أن يعود النجم التركي القادم من صفوف باير ليفركوزن الألماني، هاكان شالهانوغلو، ليضيف هدفاً رابعاً في الشوط الثاني كان بمثابة مسك الختام للمهرجان الإيطالي (85).



بهذا الفوز الثمين لا سيما على مستوى منسوب الثقة، استعاد أبناء المدرب فينشنزو مونتيلا توازنهم لا سيما بعد الهزيمة الافتتاحية التي تكبّدوها أمام بوروسيا دورتموند الألماني (1-3).



كما سيكون هذا الفوز عبارة عن أول خطوة على درب تكوين صورة "ميلان الجديد" الساعي لاستعادة أمجاده الغابرة سواء محلياً بالعودة للمنافسة بقوة على لقب الـ"كالتشيو"، أو قارياً حيث ستطمع الجماهير العريضة لميلان في رؤية فريقها متوّجاً على بساط الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" هذا الموسم تمهيداً لعودته المنتظرة إلى أمجد المسابقات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



أمّا بايرن ميونيخ، فسيكون مطالباً بوضع بعض النقاط على الحروف حتى وإن كانت هذه الجولة الآسيوية الصينية تحضيرية بالأساس، خاصة بعد أن تكبّد سقوطه الثاني في كأس الأبطال بعد الأول الذي كان ضد أرسنال الإنكليزي بركلات الترجيح إثر التعادل في الوقت الأصلي (1-1). سيريانيوز 2017-07-22 20:06:25 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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