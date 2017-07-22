تُوِّج ليفربول ببطولة كأس الدوري الإنجليزي في آسيا المُقامة في هونج كونج بعد الفوز على ليستر سيتي (2-1) في المباراة النهائية.

سجَّل هدفي ليفربول المصري محمد صلاح، والبرازيلي فيليب كوتينيو (20ـ 44)، بينما سجَّل هدف ليستر سيتي الجزائري إسلام سليمان في الدقيقة (12).



كان ليفربول بلغ المباراة النهائية بفوزه على كريستال بالاس يوم الأربعاء (2-0)، فيما فاز ليستر سيتي على وست بروميتش ألبيون بركلات الترجيح (7-6)، عقب انتهاء الزمن الأصلي بالتعادل (1-1).



وباغت ليستر سيتي منافسه بهدف (12) عندما مر الظهير النمساوي كريستيان فوخس من الناحية اليسرى قبل أن يرفع كرة رائعة إلى الجزائري سليماني، الذي وضعها في شباك الحارس الألماني لوريس كاريوس.



لكن ليفربول رد سريعًا عبر النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة (20) عندما تابع تمريرة ساقطة ذكية من فيليب كوتينيو، بلمسة رأسية واحدة في الشباك.



والهدف هو الثاني لصلاح في 3 مباريات ودية لعبها مع ليفربول منذ انتقاله إليه قادمًا من روما بصفقة قياسية بلغت قيمتها 39 مليون جنيه إسترليني.



وفي الدقيقة (44)، منح كوتينيو التقدم للفريق الأحمر، بعدما استلم الكرة في الناحية اليسرى قبل أن يشق طريقه ويسدد كرة قوية تخطت حارس ليستر سيتي كاسبر شمايكل، نحو الزاوية البعيد للمرمى.



وقام الفريقان بمجموعة كبيرة من التبديلات في الشوط الثاني إلا أن النتيجة بقيت على حالها.