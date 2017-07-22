حقق تشلسي بطل الدوري الإنكليزي في كرة القدم، فوزاً كبيراً على جاره اللندني أرسنال 3-صفر السبت في مباراة ودية استعدادية للموسم الجديد أقيمت على ملعب "عش الطائر" في بكين.

وأصيب مهاجم تشلسي الاسباني بيدرو بعد حوالي نصف ساعة على انطلاق المباراة إثر تلاحم مع الحارس الكولومبي لآرسنال دافيد أوسبينا، وتلقى العلاج على أرض الملعب حيث كانت الدماء تسيل من أنفه وأذنه وشفته قبل أن ينقل الى الخارج.



وحسم تشيلسي المواجهة في أواخر الشوط الأول وأوائل الثاني بعدما افتتح البرازيلي وليان التسجيل في الدقيقة 40 قبل أن يفرض البلجيكي ميتشي باتشواي نفسه نجم المباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 42 و49.



وكان الفوز بالنسبة إلى تشيلسي الذي سيلتحق به مهاجمه الجديد الإسباني الفارو موراتا عندما يواجه بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء في سنغافورة، بمثابة ثأر من جاره اللندني الذي تغلب عليه في نهائي كأس إنكلترا 2-1 في أيار الماضي، حارما المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من إحراز الثنائية المحلية في موسمه الأول مع النادي اللندني.