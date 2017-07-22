لقي المكلف بالتفاوض مع المجموعات المسلحة في جرود عرسال اللبنانية أحمد الفليطي مصرعه بصاروخ استهدف سيارته من قبل تنظيم جبهة النصرة في محلة وادي حميد مفرق العجرم

وافادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها عن "تعرض سيارة يستقلها النائب السابق لرئيس بلدية عرسال السيد أحمد الفليطي يرافقه فايز الفليطي المكلفان بالتفاوض مع المجموعات الإرهابية، لصاروخ من قبل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في محلة وادي حميد مفرق العجرم ، ما أدى إلى بتر قدم الأول وإصابة الثاني بجراح مختلفة".

واضاف البيان ان الجيش بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي امن إسعافهما ونقلهما إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة، وما لبث المواطن أحمد الفليطي إلى أن فارق الحياة متأثراً بجراحه".

تواصلت لليوم الثاني على التوالي العمليات العسكرية والتي نفذها الطيران السوري والجيش اللبناني و "حزب الله" في منطقة جرود عرسال, على الحدود السورية- اللبنانية, وسط تقدم حققه الحزب, حيث سيطر على مواقع جديدة.

وأطلق الجيش النظامي و"حزب الله" اللبناني، امس الجمعة عملية عسكرية تستهدف مسلحي "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) في منطقة جرود عرسال وجبال القلمون الغربي قرب الحدود اللبنانية.

وتمكن "حزب الله" من التقدم, عقب اطلاق المعركة, حيث سيطر على سهل الرهوة وواديي دقيق والزعرور وضهر العربي في جرود عرسال وعلى مواقع رعد 1 و2 و 3 وتفتناز في جبل الانزح ومرتفع الكرة ومرتفع ضليل الحاج ومرتفع حرف الصعبة في جرود فليطة.

وتأتي إطلاق عملية عرسال من الجانب السوري، عقب أيام من الغارات الجوية التي شنها الجيش النظامي على مسلحي الجرود، حيث قال مصدر أمني لبناني إن الجيش اللبناني نشر تعزيزات على أطراف عرسال تحضيراَ للعملية بهدف منع المسلحين من الفرار إلى لبنان.

وكانت تقارير تحدثت بأن الجيش النظامي أرسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة القلمون الغربي المواجهة للحدود مع لبنان، بالتزامن مع حشود مماثلة للجيش اللبناني في منطقة جرود عرسال المقابلة تحضيرا لمعركة إنهاء وجود التنظيمات المسلحة بالمنطقة.

وينقسم المسلحون في جرود عرسال إلى مسلحي "داعش" الذين لا تضمهم أي تسوية، وهؤلاء يرصد الجيش اللبناني تحركاتهم ويقصف مواقعهم باستمرار , أما القسم الثاني فهم عناصر "جبهة النصرة" الذين يتركز وجودهم في المنطقة المقابلة لبلدة عرسال، وسط مساعي لإخراجهم من المنطقة إلى الشمال السوري, أما القسم الثالث، فهم عناصر تنظيم "سرايا أهل الشام" التابع "للجيش الحر" ويقدر عددهم بالمئات.