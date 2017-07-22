كشف وزير النقل علي حمود أن الوزارة ستقدم حسومات على تذاكر السفر بنسبة 25 % وعلى شحن البضائع بنسبة 50 % خلال فترة معرض دمشق الدولي.

وقال وزير النقل حسب وسائل صحف ووسائل اعلام محلية، إن الوزارة تستعد للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي، وتقوم بهذا الصدد بتحضيرات تركز على تأمين الخدمات للمسافرين الواصلين والمغادرين إلى سورية عبر مطار دمشق الدولي.

وتبدأ فعاليات الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي في الـ 17 من آب القادم، بمشاركة رجال أعمال وأصحاب الفعاليات الاقتصادية ومغتربين سوريين.