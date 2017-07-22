كشف مدير عام المؤسسة العامة للدواجن سراج خضر عن الاسباب التي ادت الى معاودة ارتفاع سعر مادة البيض.

وارجع خضر , بحسب صحيفة (البعث) المحلية, سبب معاودة الارتفاع الى "التدخل الحكومي والإيعاز للمؤسسة السورية للتجارة بامتصاص الفائض من السوق بغية التخفيف من خسارة المربّين".

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وبين خضر أن "تكلفة البيضة الواحدة تبلغ حوالي 37 ليرة على المربّي ومبيعها في الأسواق بـ28 ليرة، أي بخسارة حوالي 9 ليرات، بينما وصلت خسارة المربّي إلى 15 ليرة عندما بلغ سعر الطبق 650 ليرة".

وعن سبب الانخفاض الحاد لسعر مادة البيض في الأسواق خلال الفترة السابقة “من 1500 إلى 650 ليرة, اوضح خضران ذلك "يعود إلى عدم تنفيذ خطة التصدير إلى العراق نتيجة بقاء معبر التنف خارج السيطرة حتى الآن، ما أدّى بالنتيجة إلى طرح إنتاج فائض لدى المربين في الأسواق، وبالتالي انخفاض أسعاره".

وتصدر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بشكل دائم نشرات لأسعار البيض, وكانت اخرها الخميس الماضي, حيث حددت من خلالها سعر وزن 1801 غ فمافوق كبير الحجم 900 ليرة, ووزن (1651 – 1800 )غ 850 ليرة , ووزن (1501 – 1650) غ 800 ليرة, ووزن( 1231- 1500) غ 750 ليرة, ووزن اقل من ( 1230) غ 650 ليرة.

وانخفضت أسعار أعلاف الدواجن نحو 30% في كانون الأول الماضي، بعد فرض الحكومة على التجار تسليم 15% من مستورداتهم العلفية بسعر التكلفة، دون أن يتأثر سعر البيض حينها.