أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة, يوم السبت, وقف الأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق, مهددة بالرد على أي خروقات.

وأوضحت قيادة الجيش, بحسب وكالة (سانا), ان وقف الاعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة يبدأ اعتباراً من الساعة 12,00 ظهر اليوم السبت 22 – 7 – 2017.

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وأكدت القيادة العامة للجيش أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق لوقف الأعمال القتالية في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وتوصلت قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا والمعارضة السورية, يوم السبت, لاتفاق على آلية تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق, وذلك بوساطة مصرية.

وأعلن "جيش الإسلام", موافقته على اتفاقية تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق, والذي تم التوصل اليه مع الجانب الروسي, مشيرا الى انها دخلت حيز التنفيذ.

وتعرضت مناطق في الغوطة الشرقية, في الآونة الأخيرة, لعمليات قصف, أسفرت عن سقوط ضحايا ودمار في المباني,, حيث حملت المعارضة الطيران النظامي والروسي مسؤولية ذلك, فيما تحدثت مصادر مؤيدة عن استهداف الطيران الحربي لمواقع مجموعات مسلحة ..

وسبق ان تم التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار في الغوطة الشرقية ، دخل حيز التنفيذ في السادس من آذار الحالي وانتهى في العشرين منه، حيث أكد الجيش الروسي عدم حدوث خروقات له, تلا ذلك تصريحات الاركان الروسية بأن القوات النظامية بدأت عملية خاصة في المنطقة بهدف "تفريق قوات الإرهابيين والقضاء عليهم", بالتزامن مع استمرار عملية المصالحة .

وجاء الاتفاق الجديد بعدما تم التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز الجاري.

يشار الى ان الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) وقعت خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, على مذكرة إقامة 4 "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخلت حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.