سقط قتلى وجرحى, يوم الجمعة, جراء سقوط قذائف صاروخية على ريفي حماه وحمص .

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان مسلحي “جبهة النصرة” استهدفوا بعدد من القذائف الصاروخية الأحياء السكنية في مدينة سلمية “نحو 30 كم إلى الشرق من حماة, ما تسبب بمقتل وإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم".

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من جهته, ذكر مصدر طبي في مشفى سلمية الوطني في تصريح للوكالة أنه "وصلت إلى المشفى جثامين 6 قتلى و19 جريحا أصيبوا نتيجة الاعتداءات الإرهابية".

من جهة اخرى, أفادت الوكالة ان "قذيفة صاروخية سقطت على منازل الأهالي في قرية السنكري في منطقة المخرم أدت إلى إصابة طفل 14 عاما ووقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي".

وكان 3 اشخاص قتلوا, في 16 من الشهر الجاري ,جراء انفجار لغمين على طريق قرية أم حارتين الشرقية نحو 80 كم شرق مدينة حمص.

كما أصيبت امرأة بجروح مطلع الشهر الجاري جراء سقوط بالقذائف الصاروخية على بلدة المخرم شرق مدينة حمص.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا, لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.