نفى قائد عسكري أمريكي كبير, يوم الجمعة, ان يكون سبب اتخاذ قرار إغلاق برنامج "CIA" السري لتسليح المعارضة السورية, هو استرضاء للروس.

ونقلت وكالة (رويترز) عن قائد قيادة العمليات الخاصة الجنرال بالجيش الأمريكي ريموند توماس قوله, أمام المنتدى الأمني السنوي في آسبن بولاية كولورادو, ان القرار لم يكن تنازلا للروس, بل كان حسب اعتقادي تقييما لطبيعة البرنامج وما نحاول أن نحققه ومدى قابليته للاستمرار".

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ووصف توماس، القرار بأنه "شديد الصعوبة", وأشار إلى أن "بعض المنتقدين للبرنامج يعتقدون أن مقاتلي المعارضة لا يملكون فرصة للإطاحة بالأسد من السلطة".

وكانت صحيفة (واشنطن بوست) الامريكية كشفت, يوم الاربعاء, ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرر اغلاق برنامج دعم وتسليح المعارضة السورية بشكل نهائي, في خطوة تشير إلى تغيير جذري في سياسيته حيال سوريا.

وسبق لوزارة الدفاع الأميركية ان اعلنت العام الماضي أنها سوف تتوقف لفترة عن تدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية، وذلك حتى مراجعة هذا البرنامج مع النتائج التي حققها.

واطلقت الولايات المتحدة ، أيار 2015، برنامجا لتدريب "المعارضة السورية المعتدلة" لقتال تنظيم "داعش"، حيث شهد البرنامج تعثرا اذ لم تستطع أمريكا تجنيد أكثر من 54 متطوعا لتدريبهم، من مجموع 5400 كان يفترض تدريبهم، وذلك بسبب إصرار أمريكا على جعل قتال "داعش" أولوية على قتال قوات النظام السوري، وهو ما ترفضه العديد من فصائل المعارضة السورية, وذلك بحسب تقارير اعلامية.