أضاع منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم نقطتين ثمينتين بعد تعادله مع منتخب تركمانستان سلبا في العاصمة القطرية الدوحة في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة الى نهائيات آسيا تحت 23 عاما التي ستقام في الصين عام 2018.

وأصبح رصيد منتخبنا اربع نقاط متصدرا المجموعة الثالثة بانتظار مباراة المنتخب القطري الذي يملك ثلاث نقاط مع المنتخب الهندي .



واستطاع لاعبو منتخبنا استحواذ الكرة واللعب بقوة ومهارة وسنحت لهم عدة فرص للتسجيل أولاها في الدقيقة الحادية والعشرين عن طريق محمد مرمور تشارك الحارس والقائم بإخراجها ومحمد رأفت مهتدي برأسية قوية عند الدقيقة 27 ومن تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء للاعب نفسه عند الدقيقة 37 كما هيأ لزميله أحمد البصير كرة سددها ببراعة ارتطمت بالمدافع التركماني لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم السيطرة المطلقة لمنتخبنا.



وبدأ الشوط الثاني بفرصة لمنتخبنا عبر مرمور أبعدها الحارس بصعوبة واستمر سيناريو الفرص الضائعة ونتيجة الامتداد الهجومي ومن هجمة مرتدة استطاع حارس منتخبنا محمد يزن عرابي انقاذ مرماه من هدف محقق بعد انفرادة لمهاجم تركمانستان حولها الى ركلة ركنية .



ومثل المنتخب في المباراة محمد يزن عرابي في حراسة المرمى ويوسف الحموي وفارس ارناؤءوط وجهاد بسمار وربيع سرور عبد الرحمن بركات وأحمد الاشقر ومحمد مرمور ومؤءمن ناجي وأحمد البصير /حمزة محناية/ وأحمد الأحمد /عبد الهادي شلحة/ ورأفت مهتدي.



ويختتم منتخبنا مبارياته في التصفيات بلقاء منتخب قطر الأحد القادم على أن يتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات العشر إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني إضافة إلى منتخب الدولة المضيفة.