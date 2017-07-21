توصلت حركة "أحرار الشام" وهيئة "تحرير الشام" يوم الجمعة، لاتفاق يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإخلاء سراح المحتجزين على خلفية القتال الأخير في إدلب شمال سوريا.

وذكرت وكالة (إباء) التابعة للهيئة، أن الطرفين اتفقا على خروج حركة أحرار الشام من معبر "باب الهوى" وتسليمه لإدارة مدنية.

من جهتها، أصدرت حركة أحرار الشام بياناً أكدت فيه أن الطرفين توصلا لاتفاق بوقف إطلاق النار يشمل جميع مناطق الاشتباكات، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول آلية تنفيذ هذا الاتفاق.

وكانت اشتباكات اندلعت يوم الأربعاء، بين فصائل "أحرار الشام" و"هيئة تحرير الشام" (التي تقودها جبهة النصرة سابقا) في ادلب شمال سوريا، جراء هجوم الاخيرة مواقع لأحرار الشام، مما تسبب باندلاع معارك بين الطرفين ومقتل عدة مقاتلين بينهم مدنيين.

وسبق واشتبك الجانبان في وقت سابق هذا العام، في قتال طويل بغرض فرض النفوذ على إدلب.

وكانت عدة فصائل من المعارضة المسلحة أعلنت كانون الثاني الماضي، "حل كل الفصائل" وتشكيل كيان جديد باسم "هيئة تحرير الشام" يضم عدة فصائل منها جبهة النصرة.

وتقع مناطق من إدلب تحت سيطرة فصائل معارضة تدعمها تركيا بينها فصائل تقاتل تحت لواء "الجيش السوري الحر", بينما تسيطر حركة "أحرار الشام" المتشددة على أجزاء, ويسيطر تحالف "تحرير الشام" ، الذي تمثل جبهة "فتح الشام" أقوى فصائله، على أجزاء أخرى.