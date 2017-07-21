المكسيك تصطدم بجامايكا في نصف نهائي الكأس الذهبية اخبار الرياضة شارك

يتجدّد الموعد بين المكسيك حاملة اللقب وجامايكا وصيفتها بعد تأهلهما إلى الدور نصف النهائي للكأس الذهبية الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).

على ملعب جامعة فينيكس في غليندايل، تغلبت المكسيك في ربع النهائي بشق الأنفس على هندوراس بهدف وحيد سجله رودولفو بيتزارو (4)، فيما فازت جامايكا على كندا بهدفين لشون فرانسيس (6) وروماريو وليامس (50) مقابل هدف لجونيور هويلت (60).



وتلعب المكسيك مع جامايكا الثلاثاء على ملعب روز بول في باسادينا في إعادة لنهائي 2015 (3-1 للمكسيك)، وفي نصف النهائي الثاني الولايات المتحدة مع كوستاريكا فجر الاثنين على ملعب كاوبويز في أرلينغتون.



وتختتم البطولة صباح الخميس المقبل بلقاء الفائزين في دور الأربعة على ملعب ليفايس في سانتا كلارا. سيريانيوز 2017-07-21 23:12:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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