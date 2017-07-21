حسم مانشستر يونايتد "الدربي" الأول مع جاره سيتي خارج إنكلترا بنتيجة 2-صفر الخميس في لقاء ودي أقيم على ملعب "ان آر جي" في مدينة هيوستن الأميركية.

وسجل البلجيكي روميلو لوكاكو أولاً في المباراة التي جرت في هيوستون في الدقيقة (37) وهو هدفه الثاني مع ناديه الجديد منذ انتقاله ليونايتد من إيفرتون الأسبوع الماضي.



وأحرز المهاجم البلجيكي، هدفه بتسديدة من زاوية صعبة، بعد أن تجاوز الحارس إيدرسون المنضم حديثًا إلى سيتي مقابل نحو 45 مليون دولار.



وبعد دقيقتين تلقى ماركوس راشفورد تمريرة من هنريك مخيتريان في الجانب الأيمن من منطقة جزاء سيتي، ليُسدد في شباك إيدرسون ويضمن تفوق يونايتد في أول قمة لمانشستر تقام خارج إنجلترا.



ورأى مورينيو أن المباراة "كانت حصة تدريبية جيدة جدا" لفريقه، مضيفا "هذا ما فكرنا به عندما كنا نخطط لاستعدادات الموسم الجديد. خضنا مباراتين أمام فريقين من الدوري الأميركي (فاز يونايتد على لوس أنجليس غالاكسي 5-2 وريال سولت لايك سيتي 2-1)، وبعد ذلك بدأنا في مواجهة أفضل الفرق في العالم".



ومن جهته، قلّل غوارديولا من أهمية الهزيمة وأشاد بالأداء الذي قدمه الواعد فيل فودن (17 عاما) القادم من الفرق العمرية لسيتي، مضيفا "ليس هناك ما أقوله... لم أر أداء مماثلا منذ فترة طويلة - شاهدنا أداء من مستوى آخر".