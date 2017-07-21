قال مصدر أمني لبناني، يوم الجمعة، إن لاجئين سوريين فروا من مخيماتهم في منطقة على الحدود السورية اللبنانية حيث يشن "حزب الله" والجيش النظامي عملية عسكرية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المصدر دون ان تسمه، قوله أن الجيش اللبناني يسهل عبور السوريين الفارين، بإشراف مندوبين من الأمم المتحدة.

وذكر المصدر أن عدد اللاجئين الذين فروا من المخيمات في منطقة جرود عرسال لم يتضح.

ويعيش آلاف من اللاجئين السوريين في المنطقة التي تقع خارج بلدة عرسال اللبنانية على الحدود بين البلدين.

وكان الجيش النظامي و"حزب الله" أطلقا يوم الجمعة عملية عسكرية في جرود عرسال والقلمون الغربي قرب الحدود اللبنانية، بهدف تطهيرها من مسلحي "داعش" و"النصرة".

يشار إلى أن هناك مفاوضات يقوم بها وسيط من اجل إعادة لاجئين سوريين من عرسال إلى القلمون السوري, وتتضمن المفاوضات خطط من ضمنها ترحيل مسلحي المعارضة في جرود عرسال الرافضين للتسوية مع النظام السوري إلى الشمال السوري, في خطوة لاقت رفض المقاتلين.

سيريانيوز