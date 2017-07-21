ابتكر مجموعة من المطورين، محفظة ذكية صغيرة تحمي نفسها من السرقة، وطرحوا المشروع للتمويل عبر منصة للتمويل الجماعي.

وبحسب "فيستي رو"، فإن المحفظة Volterman مزودة بذاكرة وصول عشوائي بحجم 512 ميغابايت، وبطارية داخلية بسعة تتراوح بين 2000 و5000 ميلي أمبير، يمكن استخدامها لشحن الهاتف المحمول.

وتتصل المحفظة الذكية مع الهاتف الذكي عن طريق البلوتوث أو الـ GPS، ليتمكن من تحديد مكانها في حال فقدانها، وهي تقوم أوتوماتيكياً بتفعيل ميزة الأمان عند ابتعادها لمسافة معينة عن الهاتف الذي تم ربطها به عن طريق البلوتوث، حيث تفعل الكاميرا الصغيرة الموجودة داخلها، وفي حال فتحها من أي شخص غير مالكها تقوم بالتقاط صورة للسارق وترسلها إلى هاتف المالك.

وتحدد المحفظة مكان وجودها عن طريق الـ GPS ليتمكن صاحبها من إيجادها، والقائمين على المشروع يخططون لطرح تلك المحفظة في الأسواق بسعر 98 دولار تقريباً.