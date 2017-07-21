حذر خبراء من تحديث "واتس اب" الجديد، والذي جلب ميزة إرسال أي نوع من الملفات للآخرين، كونه يحمل تهديداً أمنياً خطيراً.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن الميزة الجديدة تفتح الباب أمام انتشار الفيروسات والبرامج الخبيثة، لأنها تتيح لأي أحد، وليس الأشخاص الموجودون في قوائم اتصال المستخدم فقط، إرسال أي ملف لأي كان.



وإن قام المتلقي بتحميل ملف أرسله أحدهم ويحتوي فيروساً، قد يكون لذلك آثار مضرة وخطيرة مثل انتشار الفيروس لدى الموجودين في قائمة الاتصال الخاصة به.

ويمكن عبر هذا الفيروس، حصول المخترقين على معلومات الضحية الخاصة ومعلوماته المصرفية وكلمات المرور، ولذلك يجب عدم استقبال اي ملفات من جهات مشبوهة أو غير معروفة، وتثبيت برنامج مكافحة فيروسات على الهاتف.