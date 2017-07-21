قدمت "فيسبوك" قائمة بالرموز التعبيرية الأكثر استخداماً وانتشاراً عبر شبكتها الاجتماعية حول العالم.

ونشر مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ على صفحته صورة توضح أكثر الرموز استخداماً، وكان الرمز الضاحك الباكي المسيطر على مشاعر الناس وبعده يأتي العاشق الذي تنضح عيناه بالقلوب وثالثاً صاحب قبلة الغرام.

وفي المرتبة الرابعة جاء الضاحك الباكي المائل، وخامساً المبتسم وسادساً قلب الحب وبعدها الغمزة والخجول والباكي والضاحك.

وأوضحت الصورة التي نشرها مؤسس "فيسبوك، الموز التعبيرة الأكثر استخداماً في بعض الدول، وكان الضاحك الباكي المائل شائعاً في الولايات المتحدة، بينما العاشق في الدول اللاتينية مثل المكسيك والبرازيل، وسيطرة قبلة الغرام على الدول الأوروبية اسبانيا وايطاليا، بينما لم توضح الصورة ماهو المستخدم أكثر في الدول العربية.