كشفت إحدى الشركات الأمنية، عن اصدارات جديدة من برمجية خبيثة، تسيطر على أجهزة "آندرويد" بشكل كامل وتستغله للتجسس عليه.

ونقل موقع blog.trendmicro عن شركة الأمن والحماية Trend Micro، قوله إنه هناك 3 نسخ جديدة من البرمجية الخبيثة، تعمل اثنتان منها على حذف بيانات المستخدم أو السيطرة على وظائف الجهاز بالكامل، بينما تتوسع النسخة الثالثة بإمكانيات إضافية مثل مراقبة البيانات التي تنشرها حساسات الأجهزة، وجمع معلومات عن المكالمات، والرسائل، والموقع الجغرفي، وغير ذلك.





ويمكن للبرمجية تعديل الملفات وحذفها ورفعها وتنزيلها، والإتصال بأرقام هواتف معينة، وتشغيل أوامر برمجية معينة، ومراقبة حساسات الجهاز، تسجيل مقاطع الفيديو والصوت، وغير ذلك.