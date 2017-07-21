أكد تقرير جديد، أن شركة "إتش إم دي" المالكة لعلامة "نوكيا" التجارية، ستطلق هاتف "نوكيا 8" نهاية تموز الجاري.

وبحسب موقع Venture Beat الذي نشر صورة الجهاز، فإنه مزود بكاميرا خلفية دقة 13 ميغابيكسل مزدوجة مع ضوء فلاش، إضافة إلى معالج سناب دراغون 835 من "كوالكم"، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت أو 6 غيغابايت.

وتبلغ مساحة تخزين الهاتف الداخلية 64 غيغابايت وسط حديث عن دعمه لشريحتي اتصال، بينما يبلغ حجم شاشته 5.3 بوصة وبدقّة 2560x 1440 بيكسل.

ويعمل هاتف "نوكيا 8"، بنظام تشغيل آندرويد "7.1.1"، لكن سعره غير معروف بعد، بينما سيتوفر باللون الأزرق، أو الذهبي، أو الفضي.