كشف نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، يوم الجمعة، ان مخططاً يضم اسقاط الرئيس بشار الاسد، كان يشمل أيضاً الزحف الى العراق واسقاط الحكم هناك.

وقال المالكي في حيث خاص لـ"سبوتنيك" ان "التخطيط الموجود كان أن يسقط الرئيس بشار الأسد، ويكون خليفته جماعة (النصرة) و(القاعدة) و(الجيش الحر) على خلفية طائفية، خاصة وأن المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا كلها سنّة، ليزحفوا من سوريا إلى المنطقة الغربية في الأنبار، ومنها إلى بغداد ليسقطوا الحكم في العراق ويعيدوا الحكم السني، وفقا لما صرحوا به".

وأضاف المالكي "هناك أدلة وتصريحات على المنصات ومن قبل علماء موجودين، ومنهم من يصدرون هذه الفتوى، كبار علمائهم يفتون بقتل الشيعة".

وشهد العراق وسوريا خلال السنوات الأخيرة ظهور تنظيمات دينية متطرفة،تجري محاربتها من قبل قوات الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، وكذلك من قبل الجيش النظامي في سوريا ومجموعة من الحلفاء أبرزهم قوات تدعهما إيران.

كما كان تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين قاما بعدة ممارسات متطرفة على اساس طائفي ضد سكان المناطق الي سيطروا عليها بالعراق وسوريا.