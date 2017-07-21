قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، ان العمل على تنسيق الأبعاد الرئيسية لآلية منطقة تخفيف التوتر جنوبي سوريا، ستنتهي قريباً متوقعا انطلاق الآلية بعدها.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره من سيراليون، بموسكو إن "عملية تنسيق التفاصيل المتعلقة بعمل الآلية مستمرة".

وتابع لافروف أن "الحديث يتعلق بكيفية الرقابة على التزام الأطراف بنظام وقف إطلاق النار بين الجيش السوري وقوات المعارضة المسلحة، من أجل ضمان الوصول الإنساني دون أي عوائق والتنقل الحر للمدنيين الوافدين إلى المنطقة والخارجين منها".

وكشف الوزير الروسي عن توقعاته بأن "يتم إنجاز هذا العمل في أقرب وقت".

وكان وزير الإعلام الأردني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أعلن يوم الثلاثاء, ان آلية مراقبة اتفاق الهدنة في جنوب سوريا, بموجب اتفاق أردني أمريكي روسي, وصلت إلى مراحلها النهائية.

وتوصلت روسيا وأميركا والاردن على هامش قمة العشرين الشهر الجاري يقضي بوقف اطلاق النار في جنوب سوريا دخل حيز التنفيذ في 9 تموز الجاري.

وجاء هذا الاتفاق بعد توقيع الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) خلال اجتماع استانا 4 , على مذكرة إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخلت حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

سيريانيوز