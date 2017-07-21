قال ديبلوماسي روسي، يوم الجمعة، إن موسكو لم تستلم حتى الآن عبر القنوات الرسمية أي معلومات عن إلغاء البرنامج السري لوكالة المخابرات المركزية بتسليح المعارضة السورية.

وكتب نائب مدير إدارة الإعلام والمطبوعات في الخارجية الروسية ارتيوم كوجين على موقع الوزارة "نحن لم نسمع من المصادر الرسمية شيئا من هذا القبيل وعن صدور مثل هذا القرار عن الإدارة في واشنطن".

وأضاف الدبلوماسي الروسي "نحن كذلك لا نعلم ولا نعرف شيئا عن حالة البرامج المماثلة التي يمكن أن تنفذ عبر المؤسسات الأمريكية المختصة الأخرى. الاستخبارات الأمريكية لا تقدم لنا أية تقارير".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قالت يوم الأربعاء، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرر اغلاق برنامج دعم وتسليح المعارضة السورية بشكل نهائي, في خطوة تشير إلى تغيير جذري في سياسته حيال سوريا.

وسبق لوزارة الدفاع الأميركية ان اعلنت العام الماضي أنها سوف تتوقف لفترة عن تدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية، وذلك حتى مراجعة هذا البرنامج مع النتائج التي حققها.

وكانت الولايات المتحدة أطلقت في أيار 2015، برنامجا لتدريب "المعارضة السورية المعتدلة" لقتال تنظيم "داعش"، حيث شهد البرنامج تعثرا اذ لم تستطع أمريكا تجنيد أكثر من 54 متطوعا لتدريبهم، من مجموع 5400 كان يفترض تدريبهم، وذلك بسبب إصرار أمريكا على جعل قتال "داعش" أولوية على قتال قوات النظام السوري، وهو ما ترفضه العديد من فصائل المعارضة السورية, وذلك بحسب تقارير اعلامية.