أطلق الجيش النظامي و"حزب الله" اللبناني، يوم الجمعة، عملية عسكرية تستهدف مسلحي "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) في منطقة جرود عرسال وجبال القلمون الغربي قرب الحدود اللبنانية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن قائد عسكري في تحالف يدعم سوريا، قوله دون أن تسمه، ان "حزب الله" اللبناني والجيش النظامي شرعا في عملية ضد المسلحين في منطقة على الحدود اللبنانية السورية.

وأضاف القائد العسكري أن، "العملية تستهدف مسلحين تابعين لما كانت تعرف بجبهة النصرة في منطقة جرود عرسال ومنطقة جبال القلمون الغربي في سوريا".

وبين القائد العسكري بأن "الجيش اللبناني لا يشارك في العملية ".

وكان الجيش اللبناني أطلق مؤخراً عملية عسكرية في عرسال، معلناً أن ذلك يتم دون التنسيق مع السلطات السورية.

وتأتي إطلاق عملية عرسال من الجانب السوري، عقب أيام من الغارات الجوية التي شنها الجيش النظامي على مسلحي الجرود، حيث قال مصدر أمني لبناني هذا الأسبوع إن الجيش اللبناني نشر تعزيزات على أطراف عرسال توقعا للعملية بهدف منع المسلحين من الفرار إلى لبنان.

وكانت تقارير تحدثت بأن الجيش النظامي أرسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة القلمون الغربي المواجهة للحدود مع لبنان، بالتزامن مع حشود مماثلة للجيش اللبناني في منطقة جرود عرسال المقابلة تحضيرا لمعركة إنهاء وجود التنظيمات المسلحة بالمنطقة.

وينقسم المسلحون في جرود عرسال الحدودية مع سوريا إلى مسلحي "داعش" الذين لا تضمهم أي تسوية، وهؤلاء يرصد الجيش اللبناني تحركاتهم ويقصف مواقعهم باستمرار .

أما القسم الثاني فهم عناصر تنظيم "جبهة النصرة" الذين يتركز وجودهم في المنطقة المقابلة لبلدة عرسال، وسط مساعي لإخراجهم من المنطقة إلى الشمال السوري, أما القسم الثالث، فهم عناصر تنظيم "سرايا أهل الشام" التابع "للجيش الحر" ويقدر عددهم بالمئات.

سيريانيوز