فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على روما الإيطالي 5-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 1-1 في مباراة ودية في ديترويت بالولايات المتحدة ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

وافتتح البرازيلي ماركينيوس التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 36، ثم عادل روما عبر النيجيري صادق عمر في الدقيقة 60.



وخاض الجناح الأيمن البرازيلي داني ألفيش مباراته الأولى مع سان جيرمان بعد أسبوع من انتقاله إلى صفوفه من يوفنتوس بطل إيطاليا مقابل 14 مليون يورو (16 مليون دولار).



وفقد سان جيرمان بإشراف المدرب الإسباني أوناي إيمري لقبه في الدوري الفرنسي بعد سيطرته عليه لأربعة مواسم متتالية، وذلك لمصلحة موناكو الذي توج بلقبه الأول منذ عام 2000.



من جهته، حل روما ثانيا في الدوري الإيطالي خلف يوفنتوس بطل المواسم الستة الأخيرة.