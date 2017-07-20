بلغت الولايات المتحدة المضيفة وكوستاريكا الدور نصف النهائي من النسخة الرابعة عشرة للكأس الذهبية الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي)، وذلك بفوز الأولى على السلفادور 2-صفر والثانية على بنما 1-صفر في فيلادلفيا.

في المباراة الأولى سجل عمر غونزاليز (41) وإيريك ليكاي (2+45) هدفي الولايات المتحدة، فيما أهدى أنيبال غودوي الفوز لكوستاريكا في المباراة الثانية بعدما سجل في شباك فريقه عن طريق الخطأ (77).



وتلتقي الولايات المتحدة في نصف النهائي مع كوستاريكا بالذات يوم السبت في أرلينغتون، حيث ستسعى الأولى إلى بلوغ النهائي للمرة العاشرة ومحاولة الفوز باللقب للمرة السادسة، فيما تأمل منافستها بلوغ النهائي للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2002 حين خسرت أمام الولايات المتحدة بالذات صفر-2.



وتقام الجمعة المباراتان الأخريان في الدور ربع النهائي، حيث تلتقي المكسيك، حاملة الرقم القياسي بعدد الألقاب (7 آخرها عام 2015)، مع هندوراس، وجامايكا مع كندا في غليندايل (أريزونا).



يذكر أن الكأس الذهبية بصيغتها الحالية انطلقت عام 1991، لكن البطولة بدأت فعليا عام 1963 تحت مسمى بطولة الكونكاكاف التي استمرت حتى 1989 وتوجت خلالها كل من المكسيك وكوستاريكا بثلاثة ألقاب (1965 و1971 و1977 للأولى و1963 و1969 و1989 للثانية).