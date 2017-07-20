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الوحدة يتخطى جبلة بثلاثية نظيفة ويبلغ نصف نهائي كأس الجمهورية
اخبار الرياضة

تأهل فريق الوحدة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم بفوزه على جبلة بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب خالد بن الوليد في حمص ضمن منافسات الدور ربع النهائي.


سجل أهداف المباراة برهان صهيوني وأسامة أومري هدفين.

ويواجه الوحدة في الدور القادم الفائز من مباراة الاتحاد والمحافظة المقررة في الثالث والعشرين من آب المقبل بينما يلتقي في نصف النهائي الآخر الكرامة مع الجيش.

وكان الوحدة توج بلقب البطولة الموسم الماضي بفوزه في المباراة النهائية على الجيش بهدف دون رد ليحقق اللقب للمرة السادسة في تاريخه.

سيريانيوز

2017-07-20 23:02:03
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