أوضح مجلس الشعب، يوم الخميس، سبب إقالة هدية عباس من منصبها في رئاسة المجلس، متهماً إياها بممارسة تصرفات غير ديمقراطية خلال الجلسات.

وقال المجلس في بيان نشره على "فيسبوك"، "انعقدت جلسة لمجلس الشعب اليوم في الساعة الحادية عشرة صباحا كما كان مقررا لها لتناقش المداولة العامة للنظام الداخلي للمجلس وأثناء النقاش قامت الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس.. وكما دأبت منذ أشهر وبأكثر من نقاش مما كان يؤدي إلى تراكم خلل كبير نتيجة التصرفات غير الديمقراطية والتي تنعكس سلبا على المجلس.. بمنع الأعضاء من تقديم مداخلاتهم وتجاوزت رأي أغلبية الأعضاء بالرغبة بنقاش بعض المواد حسب مسؤولياتهم الدستورية وأعلنت فجأة الانتهاء من نقاش مواد النظام الداخلي قبل الانتهاء منه فعليا".

وأضاف البيان "قام بعض الأعضاء بالاعتراض على التصويت مصرين على أن النقاش قائم وبأن رفع الجلسة وإعلان الانتهاء من النظام الداخلي للمجلس هو تصرف غير مسؤول وغير قانوني.. فمنعت قبول الاعتراضات على التصويت متجاهلة كل قواعد الديمقراطية ومخالفة للقانون ما كاد يقوض دور المجلس بما ينعكس سلبا على أساس دوره التشريعي".

وتابع البيان "بعد أن رفعت الدكتورة عباس الجلسة قام عدد كبير من أعضاء المجلس بالاعتصام داخل الجلسة رافضين خرق القانون الذي حصل واستنادا إلى المبادئ الديمقراطية المصانة في دستور الجمهورية العربية السورية فقد تقدم 164 عضوا من أعضاء المجلس بطلب إعفاء رئيسة المجلس من منصبها وبناء عليه انعقد المجلس في تمام الساعة الثامنة مساء من يوم الخميس 20-7-2017 برئاسة نجدة اسماعيل انزور نائب رئيس المجلس وحضور أغلبية الأعضاء تم فيها عرض طلب الأعضاء الـ 164".

ولفت البيان الى ان مجلس الشعب أصدر قرارا يقضي بإعفاء الدكتورة عباس من منصبها رئيسا للمجلس وذلك بإجماع الحضور.. ووفقا للنظام الداخلي للمجلس يتولى نائب رئيس المجلس كل صلاحيات رئيس المجلس الى حين انتخاب رئيس مجلس شعب جديد".

وكان عدد من أعضاء المجلس أعلنوا في وقت سابق يوم الخميس، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل إعلام محلية، عن عزل رئيس المجلس هدية عباس من منصبها، وتكليف نائب رئيس المجلس نجدت أنزور بتسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس جديد في غضون 15 يوماً.

ويأتي تصويت أعضاء مجلس الشعب على إقالة رئيس المجلس، كسابقة في تاريخ البرلمان السوري، لتكون عباس بذلك أول امرأة سورية تصل لمنصب رئيس مجلس الشعب، وأول رئيس للمجلس تجري إقالته بهذه الطريقة.

وكانت عباس فازت برئاسة المجلس بالتزكية، في حزيران العام الماضي، كونها الوحيدة التي رشحت نفسها لرئاسة المجلس، وبالتالي لم يجرِ تصويت ولم يعترض أي عضو على ترشحها.

وعباس هي أول امرأة سورية تستلم منصب رئاسة المجلس، في سابقة هي الأولى في تاريخ سوريا منذ تأسيس المجلس بتسمياته المختلفة منذ عام 1919.